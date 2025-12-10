Ribaltone nel Torino | esonerato il ds Vagnati dopo sei anni torna Gianluca Petrachi

Il Torino ha annunciato l’esonero di Davide Vagnati da direttore sportivo, dopo sei anni di gestione. Al suo posto, torna Gianluca Petrachi, in un importante ribaltone che segna un cambiamento strategico per il club torinese. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club con effetto immediato.

Davide Vagnati non è più il direttore sportivo del Torino. A comunicarlo è stato lo stesso club torinese, con una nota ufficiale: “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club”. Contestualmente – sempre all’interno della stessa nota – il club di Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Gianluca Petrachi dopo sei anni: “La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ribaltone nel Torino: esonerato il ds Vagnati, dopo sei anni torna Gianluca Petrachi

E la portiamo a casa noi. Di grande sofferenza, come doveva essere x il tabú di #TorinoMilan Un ribaltone 2-0, 3-2 Vittoria dal sapore particolare, che sa di scudetto. Ma il primo tempo é inaccettabile. Vai su X

E la portiamo a casa noi. Di grande sofferenza, come doveva essere x il tabú di #TorinoMilan Un ribaltone 2-0, 3-2 Vittoria dal sapore particolare, che sa di scudetto. Ma il primo tempo é inaccettabile. - facebook.com Vai su Facebook

Svolta al Torino, esonerato il Ds Vagnati con effetto immediato: Cairo richiama Petrachi dopo 6 anni - Clamoroso ribaltone in casa Torino: Cairo esonera con effetto immediato il Ds Davide Vagnati. Si legge su fanpage.it