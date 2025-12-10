Rho schianto fatale per un 64enne Muore intrappolato nel suo furgone

Un tragico incidente sulla A4 Torino-Venezia è costato la vita a un uomo di 64 anni, rimasto intrappolato nelle lamiere del suo furgone. L'incidente è avvenuto ieri mattina e ha causato la morte del conducente, lasciando la comunità sconvolta.

di Roberta Rampini RHO È rimasto intrappolato nelle lamiere del suo furgone, il 64enne morto ieri mattina nell'incidente stradale sulla A4 Torino-Venezia. È successo pochi minuti dopo le dieci nel tratto tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa in direzione Venezia. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale di Torino intervenuta sul posto, il 64enne era alla guida del suo furgone quando, per causa ancora in corso di accertamento, avrebbe tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. L'impatto è stato violento: quando i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto hanno trovato il furgone completamente distrutto, nella parte anteriore, accanto al guard rail.

