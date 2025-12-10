Rezzato | Omr automotive aderisce alla rete Steamiamoci

Bresciatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rezzato: Omr Automotive si unisce alla rete Steamiamoci, promossa da Assolombarda, per avvicinare le giovani generazioni alle discipline STEM. L'iniziativa mira a stimolare l'interesse tra i giovani, in particolare le ragazze, verso percorsi di studio e professioni nel settore tecnologico e scientifico.

Omr Automotive, azienda leader nel settore della componentistica per veicoli, annuncia la propria adesione a tseamiamoci, la rete nazionale promossa da Assolombarda per avvicinare le giovani generazioni – e in particolare le ragazze – ai percorsi di studio e alle professioni Stem (Science. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

