Rezzato | Omr automotive aderisce alla rete Steamiamoci
Rezzato: Omr Automotive si unisce alla rete Steamiamoci, promossa da Assolombarda, per avvicinare le giovani generazioni alle discipline STEM. L'iniziativa mira a stimolare l'interesse tra i giovani, in particolare le ragazze, verso percorsi di studio e professioni nel settore tecnologico e scientifico.
Omr Automotive, azienda leader nel settore della componentistica per veicoli, annuncia la propria adesione a tseamiamoci, la rete nazionale promossa da Assolombarda per avvicinare le giovani generazioni – e in particolare le ragazze – ai percorsi di studio e alle professioni Stem (Science. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Rezzato, Omr Automotive premiata tra le “100 Eccellenze Italiane” alla Camera dei Deputati - Il prestigioso riconoscimento valorizza il percorso di crescita, solidità e sviluppo che contraddistingue l’azienda bresciana, leader nella componentistica per veicoli. Si legge su quibrescia.it
Omr Automotive Brasile tra le aziende più sostenibili al mondo - L’azienda di Rezzato conquista la Medaglia di Platino EcoVadis, riconoscimento per le migliori pratiche ambientali e sociali. Segnala quibrescia.it
