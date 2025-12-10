Revolut sceglie di svalutarsi e fa la cresta sui dipendenti

Revolut ha deciso di svalutare le azioni degli ex dipendenti, offrendo un riacquisto con uno sconto del 30% rispetto all'ultimo round di finanziamento, che aveva valutato la società 75 miliardi di dollari. Questa scelta solleva dubbi sulle strategie della fintech e sulle implicazioni per i suoi ex collaboratori.

Revolut si è offerta di riacquistare le azioni degli ex dipendenti con uno sconto del 30% rispetto al recente round di raccolta fondi, in cui la fintech si era assicurata a fine novembre una valutazione di 75 miliardi di dollari. Lo rivela il Financial Times, spiegando che la società di fintech ha dato la possibilità di rivendere le proprie azioni a 966,74 dollari ciascuna. La vendita di azioni completata a novembre da Revolut era una sorta di autovalutazione conquistata grazie anche al fatto che ai dipendenti attuali è stata data l'opportunità di vendere i propri titoli. Finora è successo già in ben cinque occasioni, gestendo uno dei programmi di azionariato per dipendenti con più alta liquidità tra le aziende private del settore.

