Revocata l’ordinanza del 2010 sugli scarichi via libera agli allacci fognari a Cannatello e Zingarello
Dopo quindici anni, è stata revocata l’ordinanza del 2010 che vietava le autorizzazioni agli scarichi fognari in alcune zone di Cannatello e Zingarello. Questa decisione apre la strada a nuovi allacciamenti delle reti fognarie, segnando un importante cambiamento nelle politiche di gestione ambientale e infrastrutturale della città.
Dopo quindici anni arriva la revoca dell'ordinanza sindacale del 2010 che bloccava le autorizzazioni agli scarichi fognari in alcune zone della città. Il provvedimento era stato adottato per le gravi criticità del sistema idrico e depurativo, che all'epoca non riusciva a gestire i reflui di.
L’ordinanza di vendita, quale lex specialis del successivo sub-procedimento, deve essere rigorosamente osservata ma può essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione purchè ... - facebook.com Vai su Facebook
