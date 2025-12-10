Revocata l’ordinanza del 2010 sugli scarichi via libera agli allacci fognari a Cannatello e Zingarello

Dopo quindici anni, è stata revocata l’ordinanza del 2010 che vietava le autorizzazioni agli scarichi fognari in alcune zone di Cannatello e Zingarello. Questa decisione apre la strada a nuovi allacciamenti delle reti fognarie, segnando un importante cambiamento nelle politiche di gestione ambientale e infrastrutturale della città.

