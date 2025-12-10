revocata la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande in un circolo culturale di arezzo

Il 10 dicembre 2025, il Questore di Arezzo ha disposto la revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, inclusi gli alcolici, di un circolo culturale della città. Questa decisione si inserisce in un'azione di controllo e tutela della normativa vigente nel settore.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Il Questore di Arezzo ha revocato la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, di un circolo culturale. Il provvedimento è stato adottato a seguito "di fatti incresciosi turbativi per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati nella seranotte del 31 ottobre1° novembre nelle pertinenze di un circolo ubicato nella prima periferia cittadina. L'evento, pubblicizzato anche mediante annunci sulle piattaforme social tipo Instagram come notte di Halloween, ha raggiunto un pubblico indifferenziato ben oltre la cerchia di associati, facendo emergere a seguito di approfonditi accertamenti effettuati dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura che nel circolo si è svolto un evento di pubblico spettacolo visto il libero accesso anche ai non soci. 🔗 Leggi su Lanazione.it