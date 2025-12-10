Reti idriche | i sindaci chiedono chiarezza dopo le indicazioni dal Ministero

I sindaci chiedono chiarimenti sulle recenti indicazioni del Ministero delle Infrastrutture riguardo alla riqualificazione delle reti idriche. Il Direttore generale Giovanni Marmo ha fornito loro un quadro operativo dettagliato sulle opportunità di intervento e miglioramento del settore, suscitando attenzione e interesse tra le amministrazioni locali.

Il Direttore generale per la Pianificazione e Programmazione degli interventi nel settore idrico del Ministero delle Infrastrutture, Giovanni Marmo, ha illustrato ai sindaci un quadro operativo preciso sulle possibilità di riqualificazione delle reti idriche.

VIDEO/ Emergenza idrica: i Sindaci chiedono al Governo un Fondo straordinario e un Commissario per rifare le reti idriche - Una crisi che dura da oltre vent’anni, un territorio che continua a vivere tra turnazioni, rubinetti a secco e disservizi quotidiani. Come scrive irpinianews.it

