Reti colabrodo e acqua dispersa in mare corteo degli agricoltori da piazza Marina fino all' Ars
Oggi a Palermo migliaia di agricoltori hanno manifestato da piazza Marina fino all’Ars, denunciando la gestione inefficiente delle risorse idriche. Lamentano dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo e sistemi di distribuzione obsoleti, chiedendo interventi concreti per un’agricoltura moderna e sostenibile.
Oggi migliaia di agricoltori a Palermo "per dire basta ad una gestione dell’acqua schizofrenica". "Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un’agricoltura moderna dove le risorse idriche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Crisi idrica in Irpinia, Cirielli: "Regione incapace e reti colabrodo"
Sicilia a secco, nonostante le piogge. Legacoop denuncia: "Mai risolto il problema delle reti colabrodo"
Coldiretti: "Basta dighe che disperdono acqua in mare e reti colabrodo". Erogati fondi per 33 milioni alle aziende in difficoltà Vai su Facebook
Reti colabrodo e inquinamento nell’alessandrino, i sindaci protestano: “Servono investimenti” - Alessandria – Un nuovo protocollo per migliorare la gestione delle emergenze idriche, la ricerca di finanziamenti pubblici per i lavori di efficientamento della rete e una comunicazione più efficace e ... Lo riporta ilsecoloxix.it
