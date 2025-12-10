Reti colabrodo e acqua dispersa in mare corteo degli agricoltori da piazza Marina fino all' Ars

Oggi a Palermo migliaia di agricoltori hanno manifestato da piazza Marina fino all’Ars, denunciando la gestione inefficiente delle risorse idriche. Lamentano dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo e sistemi di distribuzione obsoleti, chiedendo interventi concreti per un’agricoltura moderna e sostenibile.

Oggi migliaia di agricoltori a Palermo "per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica". "Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un'agricoltura moderna dove le risorse idriche.

