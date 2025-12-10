Residenti ostaggi delle vedette e droga calata dai balconi | il business delle sette piazze di spaccio
Un'analisi delle dinamiche delle sette piazze di spaccio che operano nella zona, caratterizzate da un sistema organizzato con vedette, turni continui e un giro d’affari che sfiora i 1,5 milioni di euro settimanali. L'articolo esplora come il traffico di droga si sviluppi attraverso un complesso network, con residenti spesso ostaggi delle attività illecite e delle intimidazioni.
Sette piazze di spaccio, sei turni al giorno, una rete di vedette con radio ricetrasmittenti e un giro d’affari che superava il milione e mezzo di euro a settimana. Un business documentato dai carabinieri per mesi al civico 121 di via Capo Passero, nel quartiere Trappeto Nord, in cui è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
“Il sesso rumoroso dei vicini, feste con l’alcol fino all’alba, urla e schiamazzi dei ragazzi in piena notte”. I residenti del parco Pascal ostaggi del caos
Riceviamo e pubblichiamo da esercenti e residenti di Corso Lucilio in Sessa Aurunca: "oggi bel tempo ma cantiere fermo. Siamo bloccati da mesi. Avevano promesso di sbloccare tutto per giovedì, ma sembra che non si muova foglia. Il centro storico è ostaggi - facebook.com Vai su Facebook
Residenti ostaggi delle vedette e droga calata dai balconi: il business delle sette piazze di spaccio - Dossier ricostruisce l'ingranaggio perfetto smantellato dall'operazione "L'Angolo": 39 misure cautelari per un business h24 diviso in turni e protetto da sentinelle con codici radio. Scrive cataniatoday.it
