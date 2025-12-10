Residenti ostaggi delle vedette e droga calata dai balconi | il business delle sette piazze di spaccio

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'analisi delle dinamiche delle sette piazze di spaccio che operano nella zona, caratterizzate da un sistema organizzato con vedette, turni continui e un giro d’affari che sfiora i 1,5 milioni di euro settimanali. L'articolo esplora come il traffico di droga si sviluppi attraverso un complesso network, con residenti spesso ostaggi delle attività illecite e delle intimidazioni.

Sette piazze di spaccio, sei turni al giorno, una rete di vedette con radio ricetrasmittenti e un giro d’affari che superava il milione e mezzo di euro a settimana. Un business documentato dai carabinieri per mesi al civico 121 di via Capo Passero, nel quartiere Trappeto Nord, in cui è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

“Il sesso rumoroso dei vicini, feste con l’alcol fino all’alba, urla e schiamazzi dei ragazzi in piena notte”. I residenti del parco Pascal ostaggi del caos

residenti ostaggi vedette drogaResidenti ostaggi delle vedette e droga calata dai balconi: il business delle sette piazze di spaccio - Dossier ricostruisce l'ingranaggio perfetto smantellato dall'operazione "L'Angolo": 39 misure cautelari per un business h24 diviso in turni e protetto da sentinelle con codici radio. Scrive cataniatoday.it