Repubblica | Napoli a Lisbona per sfatare il tabù estero | Conte carica la squadra

Il Napoli si prepara a sfidare il tabù delle trasferte europee con determinazione. Con un approccio carico e motivato, la squadra di Conte punta a consolidare la propria presenza nel continente, dimostrando di poter competere ai massimi livelli fuori casa. La sfida di Lisbona rappresenta un’occasione importante per i partenopei di cambiare rotta e confermare il proprio valore internazionale.

"> La missione del Napoli è chiara: sfatare il tabù delle trasferte europee. A ricordarlo è Marco Azzi sulle pagine di Repubblica Napoli, evidenziando come le cadute contro Manchester City e PSV Eindhoven abbiano lasciato scorie pesanti nella Champions. Lontano dal Maradona, la squadra di Conte non ha ancora trovato il passo giusto e i soli 7 punti ottenuti finora non bastano a blindare la qualificazione nel maxi girone, dove – sottolinea ancora Marco Azzi per Repubblica Napoli – gli azzurri occupano la ventesima posizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com