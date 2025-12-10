Report Agenas tre gli ospedali calabresi a livello molto alto in area osteomuscolare | c' è anche una struttura di Reggio
Il rapporto Agenas sul Piano nazionale esiti 2025 evidenzia tre ospedali calabresi con un livello molto alto nell'area osteomuscolare. Tra queste strutture figura anche un ospedale di Reggio Calabria, sottolineando l'eccellenza regionale in questo settore e l'impegno nel garantire elevati standard di qualità assistenziale.
L'Agenas nell'elenco, contenuto nel Piano nazionale esiti 2025, delle strutture con "livello molto alto" nell'area osteomuscolare ha incluso tre ospedali calabresi. Si tratta, come riporta l'Ansa, dell'Istituto Ortopedico Mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria e delle case di cura Scarnati di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
