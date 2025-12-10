Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 9 dicembre | Video Mediaset
Stasera, 9 dicembre 2025, torna in streaming su Video Mediaset una nuova puntata di
Nuovo appuntamento stasera martedì 9 dicembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 115 e 116 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Harika ed Esat affrontano con sincerità il loro atteggiamento ostile nei confronti dei fratelli, Nuh e Melek. Decisi a voltare pagina, i due promettono di cambiare. I due medici contattati da Cihan e Tahsin visitano Nuh e prevedono che l’intervento ha solo il 40% di probabilità di andare a buon fine. Nuh è comunque determinato ad affrontarlo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
