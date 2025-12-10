Reindustrializzazione dell' ex ArcerloMittal i sindacati | Non è il tempo dei contrasti
L'ex stabilimento ArcelorMittal rappresenta un punto di svolta per la reindustrializzazione locale. I sindacati sottolineano l'importanza di un dialogo costruttivo e responsabile, evidenziando come tutela dell’occupazione e salute dei lavoratori debbano procedere di pari passo, evitando contrasti e favorendo un percorso condiviso di rilancio economico e sociale.
Sin dall'inizio abbiamo accompagnato questo percorso con senso di responsabilità, convinti che la tutela dell'occupazione e la salvaguardia della salute non siano obiettivi contrapposti, ma due dimensioni che devono avanzare parallelamente.Ribadiamo con forza che, per il sindacato, la salute dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
LabTv. . No alla fonderia, nasce il comitato a difesa della Valle del Calore. La presidente è la farmacista e tossicologa Elisa Mazzone. Dopo l'accordo firmato in Regione Campania per la reindustrializzazione del sito ex Arcelor Mittal di Luogosano è scontro su Vai su Facebook
Reindustrializzazione, rischio inquinamento e sindacati spaccati: è scontro su Arcelor e Fonderie Pisano - Dallo scetticismo sulla bontà dell’accordo al sindaco di Luogosano che mette in guardia sull’impatto ambientale che potrebbe avere il nuovo insediamento. Scrive orticalab.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it