Regione Toscana Tomasi Fdi | Giani tiene troppe deleghe Non si fida dei suoi assessori?
Il deputato di Fratelli d'Italia Tomasi critica la gestione della Regione Toscana, evidenziando come il presidente Giani tenga troppe deleghe, sollevando dubbi sulla fiducia nei suoi assessori. La sua dichiarazione mette in discussione le scelte di leadership e la distribuzione delle responsabilità all’interno della Giunta regionale.
"Quando un presidente tiene così tante deleghe per sé o è pazzo, passatemi la battuta, oppure non si fida dei propri assessori, non ritiene che abbiano le capacità o la fiducia politica per averle". Lo ha affermato Alessandro Tomasi, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale della Toscana, a proposito delle deleghe tenute per sé dal governatore Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Ambientalisti e animalisti diffidano la Regione Toscana sulla caccia alla pavoncella. «In gioco non c’è solo la sopravvivenza di una specie, ma la credibilità delle istituzioni e il rispetto delle regole». Vai su X
La Regione #Toscana vara il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. “Una misura di politica attiva e #inclusione sociale che sostiene il reddito dei lavoratori #disoccupati favorendo il passaggio da un posto di lavoro che non c’è più a una nuova e buona - facebook.com Vai su Facebook
Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con il sindaco Tomasi FDI PERDE CON TOMASI MA “STRAVINCE” NEL ... Lo riporta ilsussidiario.net
