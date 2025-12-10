Regione Toscana Tomasi Fdi | Giani tiene troppe deleghe Non si fida dei suoi assessori?

Il deputato di Fratelli d'Italia Tomasi critica la gestione della Regione Toscana, evidenziando come il presidente Giani tenga troppe deleghe, sollevando dubbi sulla fiducia nei suoi assessori. La sua dichiarazione mette in discussione le scelte di leadership e la distribuzione delle responsabilità all’interno della Giunta regionale.

"Quando un presidente tiene così tante deleghe per sé o è pazzo, passatemi la battuta, oppure non si fida dei propri assessori, non ritiene che abbiano le capacità o la fiducia politica per averle". Lo ha affermato Alessandro Tomasi, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale della Toscana, a proposito delle deleghe tenute per sé dal governatore Eugenio Giani