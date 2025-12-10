Regione inizia l?era di Roberto Fico | Priorità ai temi sociali E annuncia un Piano casa
Roberto Fico, nuovo presidente della Regione, annuncia che le priorità saranno i temi sociali e presenta un Piano casa. Non ci sono stati passaggi ufficiali di consegne, solo una telefonata cordiale con il suo predecessore. Fico si prepara a guidare la regione con un focus su iniziative sociali e politiche abitative.
Nessun passaggio ufficiale di consegne con il suo predecessore ma solo una telefonata «molto cordiale di auguri», chiarisce Roberto Fico da ieri mattina nuovo governatore della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Regione, inizia l'era di Roberto Fico: «Priorità ai temi sociali». E annuncia un Piano casa - Nessun passaggio ufficiale di consegne con il suo predecessore ma solo una telefonata «molto cordiale di auguri», chiarisce Roberto Fico da ieri mattina nuovo governatore della Campania.
