Regione Campania Federico Conte | Per il Pd rigenerazione culturale e politica
Federico Conte annuncia il suo ritorno nel Pd, sottolineando l'importanza della rigenerazione culturale e politica. Con l'obiettivo di rafforzare la novità di Elly Schlein, mira a promuovere un rinnovamento anche in Campania e a Salerno, contribuendo a una fase di rinnovamento del Partito Democratico.
“Mi sono riavvicinato al Pd, dopo molti anni, per dare forza alla novità rappresentata da Elly Schlein e provare a rinnovare, anche in Campania e a Salerno, il Partito democratico. La mia candidatura alle regionali ha risposto alla stessa esigenza: dare voce a una proposta di cambiamento autonoma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elezioni in Campania, Roberto Fico: “Da questa regione parte la risposta alla destra”
Edison racconta la Campania. Territori dell’energia che cambia tutto: la regione protagonista della IV puntata
Agricoltura, Caputo (Regione Campania): "Con Campania Mater costruiamo modello agricolo futuro"
Da oggi Roberto Fico è ufficialmente il nuovo Presidente della Regione Campania. “Davide, dobbiamo fare le cose per chi non ha voce e si sente debole e perduto” mi ha detto. A me basta questo. Non ho nulla di più da chiedere, se non che lavoreremo per u Vai su Facebook
Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della #Regione @Roberto_Fico. La Campania è attesa da sfide decisive: pronti a dare il nostro contributo per favorire insieme lo sviluppo della regione a partire dalle giovani generazioni a cui dobbiamo saper offrire Vai su X
Elezioni Campania 2025: i risultati delle regionali. La mappa città per città - Roberto Fico nuovo governatore: “A insulti e offese abbiamo risposto con i programmi”. quotidiano.net scrive
