Regione Campania Federico Conte | Per il Pd rigenerazione culturale e politica

Federico Conte annuncia il suo ritorno nel Pd, sottolineando l'importanza della rigenerazione culturale e politica. Con l'obiettivo di rafforzare la novità di Elly Schlein, mira a promuovere un rinnovamento anche in Campania e a Salerno, contribuendo a una fase di rinnovamento del Partito Democratico.

“Mi sono riavvicinato al Pd, dopo molti anni, per dare forza alla novità rappresentata da Elly Schlein e provare a rinnovare, anche in Campania e a Salerno, il Partito democratico. La mia candidatura alle regionali ha risposto alla stessa esigenza: dare voce a una proposta di cambiamento autonoma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it