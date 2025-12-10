Regione Campania Federico Conte | Per il Pd rigenerazione culturale e politica

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Conte annuncia il suo ritorno nel Pd, sottolineando l'importanza della rigenerazione culturale e politica. Con l'obiettivo di rafforzare la novità di Elly Schlein, mira a promuovere un rinnovamento anche in Campania e a Salerno, contribuendo a una fase di rinnovamento del Partito Democratico.

“Mi sono riavvicinato al Pd, dopo molti anni, per dare forza alla novità rappresentata da Elly Schlein e provare a rinnovare, anche in Campania e a Salerno, il Partito democratico. La mia candidatura alle regionali ha risposto alla stessa esigenza: dare voce a una proposta di cambiamento autonoma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Elezioni in Campania, Roberto Fico: “Da questa regione parte la risposta alla destra”

Edison racconta la Campania. Territori dell’energia che cambia tutto: la regione protagonista della IV puntata

Agricoltura, Caputo (Regione Campania): "Con Campania Mater costruiamo modello agricolo futuro"

Elezioni Campania 2025: i risultati delle regionali. La mappa città per città - Roberto Fico nuovo governatore: “A insulti e offese abbiamo risposto con i programmi”. quotidiano.net scrive