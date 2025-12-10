reggello si prepara al babbobike

Reggello si appresta ad ospitare la dodicesima edizione della Babbobike – Memorial Mauro Deloni, in programma domenica 14 dicembre. L'evento, dedicato alle mountain bike e e-MTB, rappresenta un appuntamento consolidato per gli appassionati toscani, attirando ogni anno numerosi partecipanti che condividono la passione per la mountain bike e la natura.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Reggello si prepara ad accogliere, domenica 14 dicembre, la dodicesima edizione della Babbobike – Memorial Mauro Deloni, il tradizionale raduno non competitivo di mountain bike ed e-MTB che, anno dopo anno, richiama centinaia di appassionati da tutta la Toscana. L'iniziativa è promossa dall'ASD Babbobike, con il patrocinio del Comune di Reggello e la collaborazione della Pro Loco Cascia Reggello e della Protezione Civile, a conferma di un lavoro di rete sempre più solido tra associazioni e istituzioni del territorio. Non si tratta soltanto di un appuntamento sportivo, ma di un evento profondamente radicato nella memoria collettiva della comunità.