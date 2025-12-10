Regali di Natale ecco cosa desiderano ricevere le beauty editor
Le beauty editor di Vanity Fair condividono i loro desideri natalizi, tra innovativi device hi-tech, edizioni limitate e trattamenti di lusso per la cura della pelle. Una lista di regali che riflette le ultime tendenze e i prodotti più ambiti nel mondo della bellezza, offrendo ispirazioni per un Natale all'insegna dell'eleganza e dell'innovazione.
Dai device hi-tech alle edizioni limitate, passando per trattamenti lussuosi e performanti per la cura della pelle: ecco la lista dei desideri di chi, su Vanity Fair, scrive proprio di cosmesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
6 motivi per cui è meglio acquistare i regali di Natale su Internet
Regali tech che “spaccano”: le action cam Insta360 top per sorprendere a Natale
La royal family apre il suo primo negozio di Natale: regali a tema in vendita a Buckingham Palace
Ordina i tuoi regali online entro il 14/12 per riceverli entro Natale! ? C’è tempo fino a questa domenica per ordinare online ed assicurarsi il proprio dono entro il giorno di Natale. Shop dal link nelle storie, troverai: I nostri biscotti Tutti i nostri vas - facebook.com Vai su Facebook
La lectio magistralis di Floris sui cinepanettoni a "Tintoria" è il regalo di Natale che non pensavo di ricevere. Vai su X
Cosa desiderano ricevere a Natale le beauty editor di Vanity Fair? - tech alle edizioni limitate, passando per trattamenti lussuosi e performanti per la cura della pelle: ecco la lista dei desideri di chi, di cosmesi, si occupa per lavoro ... Si legge su vanityfair.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net