Regali di Natale ecco cosa desiderano ricevere le beauty editor

Le beauty editor di Vanity Fair condividono i loro desideri natalizi, tra innovativi device hi-tech, edizioni limitate e trattamenti di lusso per la cura della pelle. Una lista di regali che riflette le ultime tendenze e i prodotti più ambiti nel mondo della bellezza, offrendo ispirazioni per un Natale all'insegna dell'eleganza e dell'innovazione.

Dai device hi-tech alle edizioni limitate, passando per trattamenti lussuosi e performanti per la cura della pelle: ecco la lista dei desideri di chi, su Vanity Fair, scrive proprio di cosmesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Regali di Natale, ecco cosa desiderano ricevere le beauty editor

6 motivi per cui è meglio acquistare i regali di Natale su Internet

Regali tech che “spaccano”: le action cam Insta360 top per sorprendere a Natale

La royal family apre il suo primo negozio di Natale: regali a tema in vendita a Buckingham Palace

Ordina i tuoi regali online entro il 14/12 per riceverli entro Natale! ? C’è tempo fino a questa domenica per ordinare online ed assicurarsi il proprio dono entro il giorno di Natale. Shop dal link nelle storie, troverai: I nostri biscotti Tutti i nostri vas - facebook.com Vai su Facebook

La lectio magistralis di Floris sui cinepanettoni a "Tintoria" è il regalo di Natale che non pensavo di ricevere. Vai su X

Cosa desiderano ricevere a Natale le beauty editor di Vanity Fair? - tech alle edizioni limitate, passando per trattamenti lussuosi e performanti per la cura della pelle: ecco la lista dei desideri di chi, di cosmesi, si occupa per lavoro ... Si legge su vanityfair.it