Regali di Natale beauty in edizione limitata | i pack da collezionare
I regali di Natale nel settore beauty si distinguono anche per le confezioni in edizione limitata, veri oggetti da collezione. Durante le festività, le confezioni eleganti e scintillanti catturano l’attenzione, rendendo ogni dono ancora più speciale. Un modo per unire estetica e funzionalità, regalando un’esperienza unica da vivere anche solo nel vedere il packaging.
I regali di Natale sono anche una questione di pack. Soprattutto nel settore beauty. Alzi, infatti, la mano chi, durante il periodo più scintillante dell’anno, non si è mai lasciato conquistare dagli astucci dorati degli ombretti, dai flaconi scultura dei profumi o dalle confezioni scintillanti delle creme, ancor prima di pensare all’efficacia del loro contenuto e della loro formula. Del resto, come resistere? I regali di Natale beauty in edizione limitata sono amore a prima vista: conquistano al primo sguardo proprio perché coinvolgono tutti i sensi, senza tralasciarne nessuno: sono soprattutto belli da vedere ma anche da toccare – si pensi, per esempio, all’irresistibile effetto soft touch di alcuni flaconi delle fragranze -; spesso dolcemente profumati – come alcuni smalti e ombretti – o addirittura golosi – nel caso di gloss o scrub zuccherini per le labbra -; infine, scartarli o aprirli crea un sound che emoziona. 🔗 Leggi su Amica.it
