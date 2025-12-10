Referendum sinistra kamikaze | chi scelgono come volto di punta
La sinistra si appresta a una campagna intensa contro il referendum sulla Giustizia, puntando su Rosy Bindi come figura di spicco. La scelta mira a rafforzare la posizione del fronte del no, preparando il terreno a una sfida politica decisiva nel panorama nazionale.
La sinistra si prepara a una campagna elettorale di fuoco per il no al referendum sulla Giustizia. In che modo? Scegliendo come volto di punta della sua "battaglia" Rosy Bindi. Lo si legge sul Fatto Quotidiano. A votare una sorta di comitato direttivo di questa campagna referendaria è La Via Maestra, il contenitore di cui fanno parte oltre cento associazioni, tra cui Libera e Acli, Libertà e Giustizia e Arci, con la Cgil in testa. Il presidente dovrebbe essere Giovanni Bachelet, noto fisico nonché figlio di Vittorio, ucciso il 12 febbraio 1980 dalle Br sulle scale dell’Università Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sul referendum giustizia l'Anm prova a battere Meloni con Proforma, agenzia della sinistra post-ideologica
La democrazia in Italia corre un rischio: la mancanza di una sinistra credibile. Al referendum sulla giustizia l’Italia civile vota Sì
Cesare Salvi, ex ministro dalemiano, affonda Schlein: “Voto sì al referendum, è coerente con la sinistra garantista”
Referendum giustizia, Cesare Salvi: "Vedo continuità con il '99, la riforma è nata a sinistra per il diritto alla difesa dei più deboli" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-cesare-salvi-vedo-continuita-con-il-99-la-riforma-e-nata-a-sinistra-per-il-d - facebook.com Vai su Facebook
La separazione delle carriere dei magistrati separa anche a destra e a sinistra - La prossima primavera si voterà il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal governo di Giorgia Meloni e approvata giovedì dal parlamento, che prevede tra le altre cose ... Si legge su ilpost.it
