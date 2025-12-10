Reddito regionale di reinserimento 500 euro al mese a chi ha perso il lavoro | i requisiti

La Regione Toscana ha introdotto il Reddito regionale di reinserimento lavorativo, una misura di sostegno economico destinata ai disoccupati. Con un importo di 500 euro al mese, questa iniziativa mira a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso politiche di inclusione sociale e supporto alla ricerca di nuove opportunità occupazionali.

La Regione Toscana vara il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. "Una misura di politica attiva e inclusione sociale che sostiene il reddito dei lavoratori disoccupati favorendo il passaggio da un posto di lavoro che non c'è più a una nuova e buona occupazione"

La Regione Toscana vara il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. I beneficiari saranno lavoratori disoccupati residenti in Toscana con pregressa esperienza lavorativa e Isee inferiore a 15.000 euro, che non possono più percepire sussidi di disoccupa

Un assegno da 500 euro a migliaia di toscani. Presentato il reddito di reinserimento lavorativo: cosa è e come funziona - Assegno da 500 euro e formazione per chi ha Isee sotto i 15mila euro: il piano presentato dal governatore Eugenio Giani e dall'assessore al lavoro Alberto Lenzi