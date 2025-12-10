Rebibbia inaugurata l’opera del maestro Tibaldi nel carcere femminile

A Rebibbia è stata inaugurata l’opera del maestro Tibaldi nel carcere femminile, intitolata Benu. Questa fenice dai colori vivaci, simbolo di rinascita e resurrezione, richiama l’antico simbolismo egizio dedicato al dio Ra. L’opera trova collocazione all’interno della Casa Circondariale Femminile “Germana Stefanini”, il più grande istituto penitenziario femminile d’Europa.

Si chiama Benu, ed è una fenice dai colori sgargianti, consacrata al dio Ra dagli antichi egizi simbolo di rinascita e resurrezione per cristiani e greci e che ora si trova dentro la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia “Germana Stefanini”,il più grande istituto penitenziario femminile d’Europa. L’opera permanente, ideata da Eugenio Tibaldi, presentata oggi a Roma diventa un messaggio di speranza e trasformazione, dedicato alle donne detenute per spingerle a superare i confini, fisici e simbolici, della reclusione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it