Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Stasera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle 21:20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate. Tra anticipazioni, ospiti e approfondimenti, l’appuntamento offre un’analisi degli eventi più recenti, con un focus su temi di stretta attualità e politica nazionale e internazionale.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 dicembre 2025. Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In apertura, una prima analisi della settimana del Premier Giorgia Meloni, dopo il recente incontro con il leader ucraino Volodymyr Zelensky e, in vista, del suo prossimo intervento ad Atreju.

“Oggi maschi e femmine hanno gli stessi diritti” Annamaria Bernardini de Pace a #Realpolitik Vai su Facebook