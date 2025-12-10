Realpolitik | Labate tra Meloni sicurezza ed emergenza abitativa

Davidemaggio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rete 4, Tommaso Labate torna con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di attualità che analizza i principali temi politici e sociali. Al centro della discussione, Meloni, la sicurezza e l’emergenza abitativa, offrendo una panoramica approfondita sulle sfide e le dinamiche attuali che coinvolgono il nostro Paese.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 10 dicembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 10 dicembre 2025. In apertura, una prima analisi della settimana della Premier Giorgia Meloni, dopo il recente incontro con il leader ucraino Volodymyr Zelensky e in vista del suo prossimo intervento ad Atreju. Nel corso della serata, si torna a parlare di sicurezza dopo che, nell’ultima settimana, si è riaccesa la polemica sulla legittima difesa. Continua, infine, il filone d’inchiesta su emergenza abitativa e overtourism, tra affitti brevi, occupazioni abusive e case vuote. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

