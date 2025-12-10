Real Madrid-Manchester City | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Mercoledì 10 dicembre il Real Madrid ospita il Manchester City al Bernabeu, in un importante match di Champions League. La partita, valida per la sesta giornata della fase a gironi, sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati un appuntamento imperdibile con uno dei confronti più attesi della competizione europea.
(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, il Real Madrid ospita il Manchester City – in diretta tv e streaming – al Bernabeu nella sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano dalla sconfitta interna contro il Celta Vigo, che si è imposto 2-0 nell'ultimo turno di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La è su #DAZN! Lo scorso anno la vittoria del Real Madrid, ora il PSG aspetta la sua avversaria ? Si parte oggi alle 18 con il Derby delle Americhe Cruz Azul-Flamengo La vincente affronterà gli egizia Vai su X
? Real Madrid – Manchester City La grande notte di Champions dal leggendario Santiago Bernabéu: due corazzate europee pronte a sfidarsi in un match ad altissima intensità. In diretta su TV8 – ore 21:00 #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Real Madrid-Manchester City, adesso Xabi Alonso non può più sbagliare - L’inizio di stagione è stato travolgente e la presenza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid sembrava essere una mossa azzeccata per sostituire Carlo Ancelotti. Si legge su corrieredellosport.it
