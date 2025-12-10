Real Madrid-Manchester City di Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e canale

Il match tra Real Madrid e Manchester City, valido per la sesta giornata della Champions League, si disputa al Santiago Bernabeu alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire live uno degli incontri più attesi della fase a gironi.

Real Madrid-Manchester City si affrontano nella 6a giornata della League Phase della Champions League: si gioca al Santiago Bernabeu con fischio d'inizio alle ore 21, diretta Tv in chiaro su TV8 e su Sky. Le formazioni di Xabi Alonso e Guardiola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

