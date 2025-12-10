Re Lear e la memoria fragile | Il grande vuoto il dramma commovente e visionario alle Fonderie Limone

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 20.45, va in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri lo spettacolo Il grande vuoto, con la drammaturgia di Linda Dalisi e Fabiana Iacozzilli che ne cura anche la regia. In scena Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli e Mona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

