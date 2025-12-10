Re Carlo perché i figli di Camilla saltano il Natale a Sandringham
Quest'anno, il tradizionale pranzo di Natale a Sandringham vedrà un'assenza inaspettata: i figli di Camilla, la Regina Consorte, non parteciperanno. La scelta suscita curiosità e riflessioni sulle dinamiche familiari della monarchia britannica, aggiungendo un nuovo capitolo alle consuetudini festive di Casa Windsor.
Re Carlo perde altri commensali al pranzo di Natale. Infatti, quest’anno non saranno presenti nemmeno i figli di sua moglie, la Regina Camilla. Si profila un 25 dicembre più intimo che mai, dato che la lista degli invitati è sempre più corta. Re Carlo perde altri invitati al pranzo di Natale. Tra abbandoni e mancati inviti, Re Carlo e la Regina Camilla si trovano sempre più soli a Natale. D’altro canto, Harry e Meghan Markle coi loro due figli Archie e Lilibet non ricevono più l’invito da un paio d’anno. Ma da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, hanno sempre rifiutato di trascorrere il Natale con Carlo e con la Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it
