Razzia in un appartamento banda porta via denaro preziosi e cibo

Una banda di ladri continua a colpire negli appartamenti dell'Agro nocerino sarnese, portando via denaro, preziosi e cibo. La scorsa domenica, gli assalti si sono verificati in un'abitazione di via Europa, a Nocera Superiore, evidenziando la diffusione di questa preoccupante escalation di furti nella zona.

