Rapina in piazza | aggredito un ragazzino rubato un monopattino da 800 euro

Un pomeriggio apparentemente normale si è trasformato in un episodio di violenza quando un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in piazza, subendo una rapina. Durante l'aggressione, gli è stato sottratto un monopattino dal valore di 800 euro, lasciando il giovane sotto shock e segnato da un'esperienza traumatica.

Un pomeriggio qualunque, per un ragazzo di 15 anni, si è trasformato all'improvviso in un incubo, un brutto ricordo difficile da scrollarsi di dosso. È quello che è successo a un giovane di Rezzato, lo scorso luglio, mentre era in piazza Picaprede: un luogo familiare, vicino al Municipio e.

Rezzato, rapinò un 15enne del monopattino: denunciato un ragazzo - La Polizia Locale è riuscita a rintracciare l'autore della rapina grazie anche alle immagini della videosorveglianza.