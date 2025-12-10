Rapina in banca da 150mila euro condanna ad un anno e quattro mesi

Un tentativo di rapina in banca avvenuto a San Gimignano nel marzo 2022 ha portato alla condanna di alcuni imputati a un anno e quattro mesi di reclusione. La vicenda, che ha coinvolto oltre 152 mila euro, si inserisce in un contesto di episodi criminali che hanno attirato l'attenzione sulla sicurezza nella zona.

San Gimignano (Siena), secondo l’accusa, sarebbero gli autori di una rapina in banca da oltre 152 mila euro commessa nel marzo 2022 a San Gimignano (Siena).La Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, accogliendo l’impugnazione dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

