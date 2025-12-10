Rapina in banca da 150mila euro condanna ad un anno e quattro mesi
Un tentativo di rapina in banca avvenuto a San Gimignano nel marzo 2022 ha portato alla condanna di alcuni imputati a un anno e quattro mesi di reclusione. La vicenda, che ha coinvolto oltre 152 mila euro, si inserisce in un contesto di episodi criminali che hanno attirato l'attenzione sulla sicurezza nella zona.
San Gimignano (Siena), secondo l’accusa, sarebbero gli autori di una rapina in banca da oltre 152 mila euro commessa nel marzo 2022 a San Gimignano (Siena).La Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, accogliendo l’impugnazione dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Rapina alla Banca Etruria: assolto dopo 12 anni
Scappa dopo una rapina fallita in banca e spara contro i carabinieri: 49enne condannato a 8 anni
Molfetta: rapina in banca Stamattina, un fermato
“Esultare per una rapina in banca…trasformazione in super cialtrone completata. Aspettiamo il prossimo step” - facebook.com Vai su Facebook
Rapina in banca a Torino Lingotto: bandito minaccia cassiere con una pistola e fugge col bottino - Una rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 novembre 2025, nella filiale della banca Cassa di Risparmio di Fossano di corso Traiano 17 a Torino. Segnala torinotoday.it
Nuovi bonus per l’anno scolastico 2025/26: come richiederli temporeale.info
La cantante belga incanta con un make up audace firmato Chanel Beauty: smokey eye dorato, incarnato luminoso ... iodonna.it
Aumento delle tasse e non solo. L’appello di tre commercianti: "Uniamoci, serve una voce sola" ilrestodelcarlino.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
Luciano Caldari 100 anni. Da sabato 60 opere racconteranno la sua storia ilrestodelcarlino.it
Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am: orari, tv, startlist, streaming oasport.it