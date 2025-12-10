Raoul Bova la clausola sulla separazione con Rocio | ciò di cui non possono più parlare

Raoul Bova ha recentemente affrontato, in un'intervista al Corriere della Sera, il delicato tema della separazione da Rocio Munoz Morales, con cui ha condiviso il percorso di vita e di genitorialità. L'attore ha toccato alcuni aspetti della loro separazione, lasciando emergere dettagli che, finora, erano rimasti nascosti.

In una recente intervista al Corriere della Sera, rilasciata a margine della sua partecipazione ad Atreju, Raoul Bova ha accennato allo scandalo che lo ha travolto la scorsa estate e alla fine della sua storia con Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie. L’attore ha detto che il suo rapporto con Rocio era “finito da tempo” e ha svelato una clausola nell’accordo di separazione con la ex compagna. “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie” Per questa ragione non ha voluto aggiungere altro sul rapporto con Rocio, ma ha confermato che ha una nuova relazione con Beatrice Arnera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Raoul Bova, la clausola sulla separazione con Rocio: ciò di cui non possono più parlare

