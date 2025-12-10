Raoul Bova | Il mio matrimonio con Rocio era finito da tempo

Raoul Bova apre una nuova fase della sua vita rivelando che il suo matrimonio con Rocio era ormai concluso da tempo. La settimana prossima, l’attore sarà protagonista di un’intervista condotta da Arianna Meloni e Francesca Barra, durante la quale si approfondiranno temi come l’uso dei social network e il rapporto tra celebrità e privacy.

Settimana prossima, Raoul Bova sarà intervistato da Arianna Meloni e Francesca Barra. Gli argomenti principali saranno l’uso dei social network e il loro rapporto con la privacy. Chi meglio dell’attore può esprimersi sulla questione? Poco tempo fa, infatti, alcuni suoi audio, rivolti alla giovane Martina Ceretti, hanno fatto il giro del web. Proprio tali registrazioni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Raoul Bova, in una recente intervista, ha parlato della bufera mediatica che lo ha visto coinvolto quest’estate. Ha rivelato che la sua relazione con Rocio Muñoz Morales era già finita da tempo, e che grazie ai suoi figli è riuscito a superare questo difficile mome - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Arnera, chi è la nuova compagna di Raoul Bova: la figlia Matilde, la mamma cantante e la carriera in tv Vai su X

Come procede la storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera ora che gli occhi sono tutti puntati su di loro? - Sia per Beatrice Arnera che per Raoul Bova, la fine delle rispettive relazioni è stata piuttosto turbolenta e segnata dal gossip. Da vanityfair.it