Raoul Bova il dolore e la rabbia | Così mi hanno aiutato la mia ex moglie Chiara e l’ex suocera
Raoul Bova condivide il suo percorso di sofferenza, raccontando come il dolore e la rabbia siano stati affrontati grazie al supporto di Chiara, sua ex moglie, e dell’ex suocera. La sua testimonianza mette in luce la forza di superare le difficoltà con il sostegno delle persone care, trasformando le esperienze negative in insegnamenti di crescita personale.
Solo le persone sveglie sanno mettere a frutto anche le peggiori bastonate ricevute, e Raoul Bova sembra proprio che abbia imparato la lezione così bene da poterla insegnare ad altri. Milleunadonna.it
Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lav
Raoul Bova: «Per l'audio sugli "occhi spaccanti" ho subito un'uccisione pubblica. Mi hanno trattato come un appestato, mi sono sentito solo» - L'attore partecipando ad Atreju a un panel sul cyberbullismo ha parlato della sua estate più difficile: «Non ho ceduto a un ricatto e sono stato sbeffeggiato, ridicolizzato, tutto è diventato virale. vanityfair.it
“Con Rocio era finita da tempo, nell’accordo di separazione ho voluto una clausola. La bufera social? Come essere nudo in piazza, è stato un trauma”: le parole di Raoul Bova - L'attore parla dell'esperienza traumatica dell'estate scorsa: 'Come essere nudo in piazza, senza poter opporre resistenza' ... ilfattoquotidiano.it
Raoul Bova si sfoga: «Massacrato per aver detto “occhi spaccanti”» - facebook.com facebook
Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore Ci stiamo lavorando” x.com