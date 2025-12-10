Ramundo racconta Pistola | Ilary è cresciuta in tutto

Nell'articolo si ripercorre la stagione 2025 di Ilary Pistola, un percorso caratterizzato da sfide e successi. Dopo un infortunio che rischiava di compromettere il suo cammino, la giovane atleta ha saputo rialzarsi e confermarsi tra le promettenti under 18 italiane, dimostrando crescita e determinazione.

La stagione 2025 di Ilary Pistola è stata un'altalena di emozioni, segnata da un infortunio che poteva compromettere tutto e da una ripresa fulminante che l'ha portata a confermarsi tra le migliori Under 18 d'Italia. Ne parliamo con Andrea Ramundo, il coach che da anni la segue al Circolo Tennis Montemarciano. Ramundo, come analizza questa stagione di Ilary? "Quest'anno c'è stato purtroppo un infortunio di tre mesi che ci ha portato a riprogrammare la stagione. Abbiamo dovuto comprimere tutto: 12 tornei in 14 settimane. È stata durissima, ma Ilary ha risposto in maniera eccezionale. Questo dimostra quanto sia cresciuta non solo tecnicamente, ma soprattutto nella capacità di gestire carichi di lavoro intensi".

