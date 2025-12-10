Raid in Cisgiordania oltre 100 arresti Sul fronte diplomatico c' è tensione tra Israele e Ucraina

Nell'ambito di operazioni militari in Cisgiordania, oltre 100 palestinesi sono stati arrestati dall'esercito israeliano. Sul fronte diplomatico, si intensificano le tensioni tra Israele e Ucraina, evidenziando un contesto di instabilità e confronto internazionale.

Sono «almeno 100» i palestinesi arrestati nel corso di vari raid dell’esercito israeliano in Cisgiordania. Lo riferisce al Jazeera citando l’ufficio dei prigionieri palestinesi a Ramallah. In particolare, i blitz sono stati compiuti a Nablus – dove sarebbero state arrestate 30 persone – Hebron e Jenin. Tra le persone fermate dall’ Idf figurano numerosi ex detenuti rilasciati nelle scorse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

