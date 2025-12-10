Raid al Comune di Quarto distrutto l'Ufficio Urbanistica Il sindaco | Episodio inquietante
Un raid ha colpito il Comune di Quarto, causando gravi danni all'Ufficio Urbanistica. Ignoti sono penetrati nell'edificio, distruggendo porte, scrivanie e attrezzature. Il sindaco ha definito l'episodio inquietante, evidenziando la gravità dell'attacco contro l'amministrazione comunale.
Ignoti si sono introdotti nell'ufficio dell'amministrazione comunale, distruggendo porte, scrivanie e attrezzature: ingenti i danni. Il raid è stato denunciato dal sindaco Antonio Sabino sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Raid dei ladri nel Comune: rubati computer e distrutto tutto
Francesca Albanese, Lega: “Revoca cittadinanza onoraria a Bologna dopo parole su raid La Stampa” ma il comune dice no: "Assegnata per lavoro all'ONU"
Raid nella notte all’Ufficio Urbanistica del comune di #Quarto. Danneggiate porte, scrivanie e stampanti. Verifiche in corso per accertare se siano strati trafugati anche documenti o faldoni. Il sindaco Antonio Sabino: “Episodio inquietante” - facebook.com Vai su Facebook
Raid al Comune di Quarto, distrutto l’Ufficio Urbanistica. Il sindaco: “Episodio inquietante” - Ignoti si sono introdotti nell'ufficio dell'amministrazione comunale, distruggendo porte, scrivanie e attrezzature: ingenti i danni ... Come scrive fanpage.it
