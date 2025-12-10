Raggiunto il livello di allerta arancio per l' inquinamento atmosferico

Negli ultimi giorni Venezia ha registrato un aumento delle polveri sottili nell'aria, portando alla crescita dei livelli di inquinamento atmosferico. In conformità alle misure antismog, il Comune ha deciso di attivare da domani il livello di allerta arancio, segnale di attenzione per la qualità dell'aria e la salute pubblica.

Ottimi risultati per la sanità regionale secondo il Piano Nazionale Esiti 2025 (AGENAS)! L'Emilia-Romagna piazza due strutture nella ristretta lista dei 15 ospedali italiani che hanno raggiunto un livello "Alto" o "Molto Alto" in almeno 6 aree cliniche su 8: Osped

Sono 15 le strutture ospedaliere in Italia che hanno raggiunto nel 2024 un livello 'alto' o 'molto alto' in almeno 6 aree cliniche, su un totale di 8 prese in considerazione. E' quanto emerge dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas. #ANSA

PM10 in atmosfera: da giovedì 11 dicembre in vigore il livello di allerta 1 "Arancio" - "Arancio", per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di ...