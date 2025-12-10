Raggiunto il livello di allerta arancio per l' inquinamento atmosferico

Negli ultimi giorni Venezia ha registrato un aumento delle polveri sottili nell'aria, portando alla crescita dei livelli di inquinamento atmosferico. In conformità alle misure antismog, il Comune ha deciso di attivare da domani il livello di allerta arancio, segnale di attenzione per la qualità dell'aria e la salute pubblica.

Negli ultimi giorni a Venezia è cresciuta la concentrazione di polveri sottili e, come previsto dalle misure antismog, il Comune attiverà da domani l'allerta 1 (colore arancio). La conseguenza principale è il divieto di circolazione in terraferma per i veicoli privati più inquinanti: benzina da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

