Raggirano un’anziana spacciandosi per carabinieri patteggiano due truffatori

Due uomini hanno patteggiato dopo essere stati intercettati dai carabinieri mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva di una truffa ai danni di un’anziana a Fabriano. I truffatori avevano ingannato una donna di 88 anni, spacciandosi per carabinieri, prima di essere fermati dai militari durante il tentativo di fuga.

