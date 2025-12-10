Raggirano un’anziana spacciandosi per carabinieri patteggiano due truffatori
Due uomini hanno patteggiato dopo essere stati intercettati dai carabinieri mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva di una truffa ai danni di un’anziana a Fabriano. I truffatori avevano ingannato una donna di 88 anni, spacciandosi per carabinieri, prima di essere fermati dai militari durante il tentativo di fuga.
FABRIANO - I militari li avevano intercettati mentre stavano cercando di far perdere le loro tracce, allontanandosi con la refurtiva frutto di un raggiro appena messo a segno ai danni di un’ignara 88enne a cui si erano presentati come carabinieri. Era il 17 novembre scorso. Due campani di 19 e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Truffatori vestiti da carabinieri raggirano un’anziana sola. Spariti da casa i gioielli in oro
