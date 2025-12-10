Ragazzo accoltellato in corso Como | il palo monzese chiede la scarcerazione

Un ragazzo di 18 anni monzese, accusato di aver fatto da “palo” durante un'aggressione e un accoltellamento in corso Como a Milano, ha presentato richiesta di scarcerazione. L'episodio, avvenuto nella notte del 12 ottobre, ha coinvolto uno studente di 22 anni e ha suscitato attenzione sulle dinamiche dell'accaduto e sulle implicazioni legali.

Ha chiesto la scarcerazione il monzese di 18 anni accusato di avere fatto da “palo” durante l'aggressione e accoltellamento a uno studente di 22 anni in zona corso Como, a Milano, la notte del 12 ottobre. Il giovane, arrestato il 18 novembre con un altro 18enne e tre minorenni, ha dichiarato di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Studente accoltellato in corso Como | il palo ha chiesto di essere scarcerato - Zazoom Social News

Milano studente accoltellato in corso Como | uno dei 18enni chiede la scarcerazione | Ero lontano e non sapevo del coltello - Zazoom Social News

Il padre del ragazzo accoltellato dal branco: "Milano come il Bronx, mio figlio vivo per miracolo" - Le parole in tv del padre della vittima del brutale accoltellamento in zona corso Como: "Mai vista Milano così. Da milanotoday.it

Milano, studente accoltellato in corso Como: uno dei 18enni chiede la scarcerazione: “Ero lontano e non sapevo del coltello” - Presentata al Riesame l’istanza dall’avvocato di uno dei due maggiorenni arrestati, insieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio dopo il brutale pestaggio del 22enne bocconiano che rischia d ... Lo riporta msn.com

Mesagne: lite in villa tra extracomunitari, accoltellato un giovane Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a causa di un litigio scoppiato questa sera a Mesagne, nella villa comunale. Protagonisti alcuni extracomunitari. Sembra che la discussione sia partita per - facebook.com Vai su Facebook

Il 22enne rapinato e accoltellato a #Milano, il ragazzo resterà invalido. Arrestati 5 giovani. Alcuni di loro si vantavano sui social Vai su X