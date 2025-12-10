Ragazzini aggrediti e feriti | Sbagliato minimizzare non è un episodio isolato

Recenti episodi di aggressioni ai danni di ragazzini nel quartiere evidenziano una situazione che va oltre singoli incidenti. La zona, definita come

"Un ulteriore episodio increscioso su cui bisogna fare luce. La zona in cui è accaduto è una zona rossa e lì il presidio è più alto. Ci sono fenomeni che non si riescono a tenere sotto controllo nonostante la presenza delle forze dell'ordine. Ma c'è anche da dire che erano settimane che non si verificava nulla di simile a riprova che i maggiori controlli stanno funzionando". Così il sindaco Massimo Mezzetti sull' aggressione avvenuta sabato sera in viale Vittorio Veneto dove un 19enne e un 17enne sono stati pestati da una banda di ragazzini tutti di origine straniera. Il 19enne ha riportato traumi facciali con fratture e ha perso alcuni denti: è stato dimesso con dieci giorni di prognosi dall'ospedale mentre l'amico, che ha cercato di difenderlo ha riportato un trauma cranico.