Ragazzi reclutati su internet per uccidere e rubare | scoperta la rete della violenza su commissione

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rete di crimini su commissione, coinvolgente giovani reclutati online per uccidere e rubare, è stata scoperta dall'Europol. La task force GRIMM si impegna a contrastare questa forma di violenza organizzata, che si espande attraverso piattaforme transnazionali, cercando di interrompere la catena di servizi criminali offerti su base digitale.

