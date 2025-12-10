Ragazzi reclutati su internet per uccidere e rubare | scoperta la rete della violenza su commissione
Una rete di crimini su commissione, coinvolgente giovani reclutati online per uccidere e rubare, è stata scoperta dall'Europol. La task force GRIMM si impegna a contrastare questa forma di violenza organizzata, che si espande attraverso piattaforme transnazionali, cercando di interrompere la catena di servizi criminali offerti su base digitale.
Crimini ordinati online e reti transnazionali: la task force GRIMM dell'Europol prova a interrompere la catena della violence-as-a-service. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Ragazzi di 11 o 12 anni vengono reclutati mentre giocano a Fortnite o Counter-Strike. Accettano di portare una borsa in cambio di 10mila punti nel gioco» Vai su Facebook
