Raffica di furti al New Pilly bar | ladri ‘affamati’ portano via 9 kg di pane e una cassetta di cachi

Una serie di furti al New Pilly bar di Treviglio ha portato via 9 kg di pane e una cassetta di cachi, evidenziando come alcuni ladri si accontentino di piccoli furti. Mentre alcuni mirano a grandi opere come i gioielli del Louvre, altri si accontentano di beni di modesta entità, anche se in quantità significative.

Treviglio. C’è chi punta ai gioielli del Louvre e chi si accontenta di un po’ di pane. Per un po’ s’intendono diversi chili. Resta il fatto che sia un colpo di quelli che restano nella memoria quello messo a segno qualche giorno fa alla trattoria New Pilly bar di Castel Cerreto, frazione di Treviglio. I fatti risalgono alla mattinata di sabato 6 dicembre, quando il personale addetto alla preparazione dei coperti in vista del pranzo non ha trovato i sacchi contenenti il pane. Nove chili in tutto. Dopo aver controllato ovunque, è emersa la consapevolezza che qualcuno avesse fatto man bassa di tutto quel pane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

