Radical storage deposito bagagli intelligente fa parte dell’esperienza di viaggio
Radical Storage, piattaforma di deposito bagagli intelligente, si conferma protagonista nel settore dei servizi di viaggio. Nel 2025, l’azienda registra risultati da record grazie alla possibilità di prenotare online spazi sicuri e tracciabili per le valigie, offrendo ai viaggiatori maggiore comodità e flessibilità.
(Adnkronos) – Un 2025 da record per Radical storage, la piattaforma che consente a chi viaggia di trovare e prenotare online uno spazio sicuro dove lasciare le valigie, per qualche ora o per l'intera giornata, in modo semplice e tracciabile. Negli ultimi 12 mesi l'azienda ha registrato una crescita del +100% rispetto allo scorso anno.
Se hai il volo la sera e non vuoi passare la giornata con le valigie al seguito, puoi lasciarle al sicuro in uno dei tanti depositi sparsi per la città, ce n’è sicuramente uno vicino a te. Controlla su questo link --> [https://radicalstorage.com/it/deposito-bagagli/vienna? - facebook.com Vai su Facebook
Deposito bagagli online, il business che cresce del 100% grazie al turismo - Il mercato del deposito bagagli digitale sta vivendo un'espansione senza precedenti, con numeri che testimoniano un cambiamento profondo nelle abitudini dei viaggiatori contemporanei. businesscommunity.it scrive
