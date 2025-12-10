Raccolta dei Giocattoli a Natale | parte l' iniziativa solidale per donare un sorriso ai più piccoli
L'iniziativa “Raccolta dei Giocattoli” di Natale torna a Messina, giunta alla sua nona edizione. Promossa da Morgana, ORUM e Gli Invisibili Onlus, questa iniziativa solidale mira a donare un sorriso ai bambini più bisognosi attraverso la raccolta di giocattoli in buone condizioni. Un gesto di solidarietà che unisce la comunità in un’atmosfera di condivisione natalizia.
Torna anche quest’anno a Messina la tradizionale "Raccolta dei Giocattoli", iniziativa solidale giunta alla sua nona edizione e promossa dalle associazioni Morgana, ORUM e Gli Invisibili Onlus. A sostenerla, per il 2025, si aggiungono nuove realta del territorio, tra cui ACR Messina, la Società. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
