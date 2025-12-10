Quirinale | Mattarella riceve Presidente Mozambico

Il 10 dicembre, al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale tra Italia e Mozambico, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due paesi.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. Era presente all'incontro il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

Quirinale: oggi l'incontro di Mattarella con il Presidente della Repubblica del Mozambico

