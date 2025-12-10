Qui La T Gema Dopo la vittoria contro il Siaz tutti in palestra

Dopo un avvio positivo e sette vittorie consecutive, La T Gema attraversa una fase di difficoltà. La squadra, che aveva mostrato ottimi segnali di crescita, si trova ora a dover affrontare alcune sfide per ritrovare il ritmo e la forma migliore. L’ultima partita, contro il Siaz, ha riacceso l’allarme e richiesto una riflessione sulla strada da seguire.

Alla fine l'allarme rosso suonò anche per La T Tecnica Gema. A cavallo fra ottobre e novembre i leoni termali sembravano aver trovato i giusti equilibri, dopo un fisiologico periodo di apprendimento del sistema Andreazza: le sette vittorie consecutive avevano illuso tutti, poi qualcosa si è inceppato. Tre sconfitte consecutive e prestazioni sempre più incolori, con la difesa che da punto di forza è tornata ad essere tallone d'Achille. Il responsabile dell'improvviso appannamento de LaTGema da più parti è stato individuato nel susseguirsi di problemi fisici che hanno impedito a D'Alessandro e compagni di allenarsi con continuità, ma la squadra non ha mai dato l'impressione di essere in deficit dal punto di vista atletico, anzi.

