Qui c’è la buona sanità L’ospedale tifernate tra i migliori 15 in Italia

L’ospedale di Città di Castello si distingue a livello nazionale, entrando tra le quindici migliori strutture italiane secondo il Piano Nazionale Esiti 2025 di Agenas. Un riconoscimento che premia l’eccellenza sanitaria locale, con risultati eccellenti in sei delle otto aree cliniche analizzate.

Dal piano nazionale esiti 2025 di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) arriva un riconoscimento significativo per la sanità locale: l’ ospedale di Città di Castello è stato inserito tra le quindici migliori strutture italiane, avendo raggiunto livelli alti e molto alti in sei delle otto aree cliniche considerate. I servizi sanitari in cui l’ospedale tifernate ha eccelso sono: cardiocircolatorio, sistema nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare e nefrologia. "Questo è un riconoscimento importante, che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sanitari e il valore del presidio per l’intero sistema regionale", dice la presidente della Regione Stefania Proietti nel commentare i risultati resi pubblici ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it