Qui Ancona Un centrocampista per aiutare Maurizi
L'Ancona si prepara alla sfida contro L’Aquila, in programma domenica al Del Conero. La squadra punta a consolidare la posizione in classifica e a migliorare le prestazioni. Tra i principali obiettivi c’è l’inserimento di un nuovo centrocampista, che possa supportare il mister Maurizi e rafforzare il reparto mediano. I tifosi aspettano con entusiasmo questa importante sfida.
Sono tre gli attuali focus dell’Ancona: il primo è la prossima partita in cui domenica al Del Conero affronterà L’Aquila. Il secondo riguarda il mercato e l’urgenza di reperire un centrocampista in grado di sostituire l’assenza forzata di Gelonese. Il terzo è l’aspetto societario, con l’atteso annuncio dell’ingresso di un nuovo socio nel capitale dell’Ancona, l’imprenditore edile proveniente dal Lazio annunciato poco più d’una settimana fa dal cda dell’Ancona in conferenza stampa. Se sul primo è particolarmente concentrata la squadra, che ieri è tornata ad allenarsi in vista del big match di domenica, sugli altri due è impegnata la dirigenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Carichi dopo il passaggio di Coppa e con tante domande sul futuro torna anche oggi Puntobiancorosso ricca di ospiti la puntata con Christian CAMILLETTI. Apertura con Peppe GALLOZZI firma del Corriere Adriatico passando in casa Ancona con il centrocam Vai su Facebook
Maurizi torna sull’episodio di domenica scorsa che ha tolto molto all’Ancona: "Abbiamo passato giorni difficili, ma c’è stata la reazione». "Ora i punti sulla capolista ... - "Sul mercato sappiamo bene che serve un centrocampista pronto a giocare da subito al posto del nostro capitano". Lo riporta sport.quotidiano.net
