qui ancona un centrocampista per aiutare maurizi

Sono tre gli attuali focus dell’Ancona: il primo è la prossima partita in cui domenica al Del Conero affronterà L’Aquila. Il secondo riguarda il mercato e l’urgenza di reperire un centrocampista in grado di sostituire l’assenza forzata di Gelonese. Il terzo è l’aspetto societario, con l’atteso annuncio dell’ingresso di un nuovo socio nel capitale dell’Ancona, l’imprenditore edile proveniente dal Lazio annunciato poco più d’una settimana fa dal cda dell’Ancona in conferenza stampa. Se sul primo è particolarmente concentrata la squadra, che ieri è tornata ad allenarsi in vista del big match di domenica, sugli altri due è impegnata la dirigenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net