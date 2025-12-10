Qui Ancona Un centrocampista per aiutare Maurizi

L'Ancona si prepara alla sfida contro L’Aquila, in programma domenica al Del Conero. La squadra punta a consolidare la posizione in classifica e a migliorare le prestazioni. Tra i principali obiettivi c’è l’inserimento di un nuovo centrocampista, che possa supportare il mister Maurizi e rafforzare il reparto mediano. I tifosi aspettano con entusiasmo questa importante sfida.

Sono tre gli attuali focus dell’Ancona: il primo è la prossima partita in cui domenica al Del Conero affronterà L’Aquila. Il secondo riguarda il mercato e l’urgenza di reperire un centrocampista in grado di sostituire l’assenza forzata di Gelonese. Il terzo è l’aspetto societario, con l’atteso annuncio dell’ingresso di un nuovo socio nel capitale dell’Ancona, l’imprenditore edile proveniente dal Lazio annunciato poco più d’una settimana fa dal cda dell’Ancona in conferenza stampa. Se sul primo è particolarmente concentrata la squadra, che ieri è tornata ad allenarsi in vista del big match di domenica, sugli altri due è impegnata la dirigenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

