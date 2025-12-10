Quest’uomo è entrato in casa e mi ha violentato denuncia tutto alla polizia ma era foto con IA | arrestata

Una donna ha denunciato alla polizia di aver subito una violenza, mostrando una foto del sospettato scattata nel suo appartamento in Florida. Tuttavia, si è poi scoperto che l'immagine non era reale, ma generata dall'intelligenza artificiale tramite ChatGPT. L'episodio ha portato all'arresto dell’uomo coinvolto, evidenziando i rischi e le implicazioni delle tecnologie di deepfake e AI.

La donna aveva chiamato la polizia affermando di essere riuscita a scattare una foto del sospettato mentre era seduto sul divano del suo appartamento in Florida ma era una foto generata dall'intelligenza artificiale tramite ChatGPT.

